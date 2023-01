Juve, quando torna in campo Vlahovic? Le ultime sul serbo

Il centravanti bianconero è alle prese con la pubalgia ormai da alcune settimane. Con la Cremonese non ci sarà, le sue condizioni preoccupano

redazionejuvenews

Festeggiato l'arrivo del nuovo anno, è già tempo di pensare alla ripresa della Serie A. Mercoledì 4 gennaio la Juventusripartirà dalla sfida in trasferta sul campo della Cremonese. Contro la squadra di Alvini però non ci sarà Dusan Vlahovic. La conferma della sua assenza è arrivata dalle parole di Massimiliano Allegri dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi: "Vlahovic oggi ha fatto il primo allenamento correndo un po’ e quindi ci sono buone possibilità di recupero, ma non per Cremona".

L'attaccante è reduce da un Mondiale amaro con la Serbia, eliminata nella fase a gironi nonostante delle aspettative importanti. L'ex Fiorentina però in Qatar è stato fortemente limitato dai problemi fisici che lo avevano tenuto fuori nelle ultime partite del 2022 con la Juve. Vlahovic è ormai da tempo alle prese con una fastidiosa pubalgia. Da quando è tornato alla Continassa, non è mai stato a disposizione per le amichevoli di preparazione.

Il bomber bianconero sta proseguendo il lavoro individuale con i preparatori. Per riaverlo al massimo della condizione ci vorrà un po', ma l'obiettivo è tornare in campo il prima possibile per testarsi e mettere minuti nelle gambe. Vlahovic ci proverà già per la sfida del 7 gennaio con l'Udinese, in vista del big match del 13 contro il Napoli.