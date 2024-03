Juve, qualificazioni Euro2024: Szczesny è l’eroe della Polonia

Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari la Polonia è riuscita a battere il Galles ai rigori, diventando così l'ultima squadra a qualificarsi per Euro2024. Decisivo il portiere della Juve Szczesny, abile nel parare l'ultimo rigore dei gallesi, battuto da Daniel James. Tek si conferma così un giocatore decisivo anche in Nazionale e ora si prepara a fare ritorno alla Continassa. Il portiere polacco è una delle colonne portanti della squadra di Allegri: l'allenatore bianconero avrà bisogno di lui in questo finale di stagione, a partire dalla difficile sfida contro la Lazio. Riuscirà la Vecchia Signora a battere la squadra allenata da Igor Tudor?