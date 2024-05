Juve, ufficiale la qualificazione alla prossima Champions League

Il primo grande obiettivo della stagione della Vecchia Signora è stato finalmente raggiunto: la Juve è ufficialmente qualificata per la prossima Champions League, la prima con il nuovo format. Un traguardo sudato e difficile da raggiungere. Ai bianconeri sarebbe bastato vincere contro la Salernitana per stare tranquilli. Dopo il pareggio per 1-1, però, hanno dovuto aspettare il risultato della partita della Roma. I giallorossi contro l'Atalanta hanno perso, garantendo così la qualificazione a Juve e Bologna. Ma chi sono le altre squadre già certe di essere qualificate? Ecco la lista completa: Inter, Milan, Juventus, Bologna, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Stoccarda, Real Madrid, Barcellona, Girona, Psg, Monaco, Psv, Feyenoord e Sporting CP.