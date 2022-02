Juve, riflessioni sul futuro: il punto sulle partenze estive

Nonostante il mercato invernale si sia appena concluso, la dirigenza bianconera non si ferma e pensa alle cessioni per la prossima sessione.

Il mercato invernale si è chiuso pochi giorni fa e ha visto la Juventus grande protagonista tra grandi colpi in entrata, ma anche importanti operazioni in uscita. Di fatto, è iniziata una rivoluzione della rosa, che forse aveva chiuso il suo ciclo già da un po'. L'ultima appendice ieri è stata l'accordo di Douglas Costa con i Los Angeles Galaxy . Il brasiliano andrà in prestito fino alla fine del suo contratto con i bianconeri. La società però è già al lavoro per continuare questo processo di rinnovamento anche nel calciomercato estivo, che sarà la terza sessione per il nuovo management.

Come noto, sono diversi i giocatori che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: Mattia Perin , Mattia De Sciglio , Juan Cuadrado , Federico Bernardeschi e ovviamente Paulo Dybala . Per l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene febbraio sarà il mese decisivo per trattare questi contratti e gli eventuali rinnovi. Il nodo principale è quello del numero 10, con il cui agente Antun si era raggiunta un'intesa di massima a ottobre. Ma il procuratore è stato riconosciuto dal CONI solo il 28 gennaio scorso, quindi non c'era stata la possibilità di ratificare il nuovo contratto. Ora le proposte della società saranno probabilmente tutte di un prolungamento con ingaggio al ribasso , in linea con la nuova politica del club.

In estate, come si diceva, potrebbero lasciare alcuni di questi nomi, qualora non rinnovassero, Perin è il primo indiziato. Ma non solo chi è in scadenza può partire. Ci sono altri due nomi da tenere d'occhio: Alex Sandro e Adrien Rabiot. Le prestazioni del brasiliano a Torino sono in calo da tempo e da tempo si vocifera che le strade possano separarsi. Il giocatore, che è nazionale brasiliano, ha estimatori in Premier League. Il francese ha ingaggio elevato, troppo visto il suo rendimento in campo. Anche per lui ci sono interessi dall'Inghilterra e la Juve sarebbe disposta a cederlo a cifre basse, per liberarsi di un ingaggio pesante e di un giocatore che non ha reso come nelle aspettative. C'è poi la questione Morata. Dopo questo secondo anno di prestito oneroso, la Juve avrebbe la possibilità di riscattarlo a 35 milioni. Ma con l'arrivo di Vlahovic sono cambiati i piani.