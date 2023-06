Tra le certezze in primis c'è Danilo. Il capitano gode della massima fiducia di mister Allegri e forse è uno dei pochi incedibili ad oggi. Oltre a lui c'è anche Gatti, reduce da una seconda parte di stagione degna di nota che ha coronato il suo percorso di crescita. In realtà tra i punti fermi ci sarebbe anche Bremer acquistato un anno fa dal Toro. Tuttavia si iniziano ad accendere diverse sirene inglesi: con Tottenham, Newcastle e Aston Villa che restano vigili. La Juve lo lascerebbe partire per non meno di 50 milioni.