PSG, Ramos: “La Juve ha una grande storia ma non si vive nel passato”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve, il difensore del PSG Ramos ha parlato del delicato momento bianconero

Manca sempre meno all'inizio del match di Champions League tra Juve e PSG. I bianconeri sono già matematicamente eliminati ma vorranno comunque vincere per garantirsi il terzo posto e l'accesso all'Europa League. Ieri alla vigilia del match al fianco dell'allenatore parigino Galtier si è presentato in conferenza stampa anche Sergio Ramos. Il difensore spagnolo ha detto: "Mondiali? Per ora penso alla Champions, poi la Nazionale è un'altra cosa. Sono a disposizione per il PSG e per la Nazionale. Ho il sogno di vincere il Mondiale e giocare questa gara in Champions mi aiuterà a tornare al livello tecnico necessario. Poi deciderà Luis Enrique".

Poi su Messi ha aggiunto: "Meglio come amico, da nemico è un brutto cliente... Lionel è fantastico, siamo tutti dei professionisti. Sono passati gli anni ma non ha smesso di essere al top, è il più grande del mondo ed è un privilegio essere con lui. Lo vedo concentrato per il Mondiale, l'occasione di giocarlo è quella migliore della carriera. Magari non ce l'ha ancora in testa ma lo vedo concentrato sul lavoro".

Chiosa finale sui problemi in casa Juve: "Come calciatore ho sempre pensato alla Juventus come squadra competitiva. La storia lo conferma, parla da sola ma nel calcio non vivi nel passato, devi dimostrare ogni anno. Il calcio sta crescendo, ogni giorno è difficile vincere contro tutte, non è importante. La Juventus ora ha una squadra competitiva, magari ora sta andando male per le tante assenze ma siamo qui per vincere il gruppo".