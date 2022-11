Le probabili formazioni di Juve-PSG: scelte obbligate per Allegri

In vista della sfida di Champions League tra Juve e PSG, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

La lista degli infortunati in casa Juve è praticamente infinita: in vista della sfida contro il PSG, in pratica Massimiliano Allegri potrà contare sulla metà dei giocatori della sua rosa. Bremer, De Sciglio, Paredes, McKennie, Iling Junior, Vlahovic, Chiesa, Pogba e Di Maria. Una strage. I bianconeri sono già matematicamente fuori dalla Champions League, ma domani sera contro la squadra parigina vorranno comincia vincere. Questione di onore, oltre che un terzo posto che vale l'Europa League. Ma come scenderanno in campo le due squadre?

Allegri non ha molte scelte a disposizione e schiererà i suoi con il consueto 3-5-2. Szczesny in porta, con Bonucci, Gatti e Alex Sandro in difesa. Sulle fasce pronti Cuadrado e Kostic, mentre a centrocampo ci saranno Miretti, Locatelli e Rabiot. In attacco pronto il tandem composto da Kean e Milik.

3-4-3 ricchissimo di campioni per il Paris Saint Germain di Galtier. Tra i pali ci sarà Donnarumma, mentre in difesa spazio a Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe. Hakimi e Nuno Mendes agiranno sulle fasce, con Vitinha e Verratti in cabina di regia. In attacco Sarabia, Messi e Mbappe. Fuori Neymar.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Sarabia, Messi, Mbappé, . All. Galtier.