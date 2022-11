Juve, occhio alla MNM! I bianconeri riusciranno a fermare il super attacco?

Nella storia del calcio sono tanti i tridenti che sono passati alla storia, da BBC della Juve (Barzagli, Bonucci , Chiellini) fino alla BBC del Real Madrid (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo). Ora il PSG , prossimo avversario dei bianconeri in Champions League, ne ha uno di tutto rispetto: Messi, Neymar, Mbappe, MNM . Questa sera, però, il brasiliano non ci sarà , squalificato, e la difesa della squadra di Allegri dovrà vedersela quindi "soltanto" con il fenomeno argentino e quello francese.

Fermarli non sarà affatto facile, tanto che nel match di andata la Juve subì proprio una doppietta da parte di Mbappe. "Esclusi gli autogol, dall'inizio della scorsa stagione in 26 dei 28 gol del Paris Saint-Germain in Champions League hanno segnato o fornito assist (o entrambe le cose) Lionel Messi, Neymar o Kylian Mbappé, incluse ciascuna delle ultime 20 reti di fila.Prima del gol di Carlos Soler contro il Maccabi Haifa, le ultime 19 marcature del PSG nella competizione erano state realizzate da Messi (6), Neymar (2) e Mbappé (11)", ha rivelato la Juve in un report.