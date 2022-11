Juve, che intreccio col Psg. La bomba di Tuttosport

La Juve non riesce a conquistare tre punti nel match casalingo con il Psg. Per i bianconeri arriva la quinta sconfitta in sei gare di Champions e solo una differenza reti migliore del Maccabi Haifa permette ai piemontesi di proseguire il proprio cammino in Europa League. Fra i parigini e i bianconeri diversi affari già andati in scena, ma soprattutto tante possibilità per il futuro.