Juve, domani prima del match il dj set di Lil C allo Stadium

Domani sera la Juventus ospiterà il Psg nell'ultima partita del girone di Champions League. Prima del match, il consueto intrattenimento

Domani torna l'intrattenimento pre-match allo Stadium. Il comunicato della Juventus: "Una sfida di enorme fascino e un Allianz Stadium sold out. Anche in occasione di Juventus – Paris Saint-Germain la nostra casa è pronta ad accogliervi per uno spettacolo unico.

A partire dall’apertura dei cancelli, come sempre, saranno tante le attività ludiche per grandi e piccoli e non mancherà la magia dello spettacolo di luci che renderà ancora più speciale la serata di calcio.

A dare la carica e accompagnare verso il fischio d’inizio ci sarà poi il dj set di Lil C. Nata e cresciuta a Londra, Darwin Cordale Quinn, questo il suo nome completo, ha conquistato pubblico e radio con un sound che ha saputo unire le sonorità del bashment con l'R&B classico, il Reggaeton, l'afrobeat e il rap britannico contemporaneo. Ed è pronta a portare la sua musica all’Allianz Stadium!

Un mix unico e perfetto per vivere l’attesa della partita, e non è finita qui.

METTITI IN POSA! ALLA FOTO CI PENSIAMO NOI!

Ormai una dolce abitudine. Anche per questa partita, i tifosi potranno portare con sé un ricordo davvero speciale con la possibilità di visualizzare le loro foto scattate sugli spalti direttamente sul proprio smartphone! Partecipare sarà molto semplice: durante l’evento verranno catturate le emozioni del pubblico nei momenti più coinvolgenti e saranno caricate online. Per vedere le proprie foto ogni tifoso dovrà accedere alla pagina juventus.getpica.com, inserire il codice del match JUV-PSG22 e scattarsi un selfie per essere riconosciuto nelle inquadrature. Se sarà immortalato in qualche scatto, troverà la propria foto direttamente nella pagina personale su juventus.getpica.com e potrà condividerla! Sarà un ricordo della serata unico!

SAVE THE TICKET!

Una pagina per vincere! Accedendo e caricando i dati del proprio biglietto, ogni tifoso potrà provare a vincere tanti premi esclusivi. Sarà possibile partecipare anche per gli abbonati: basterà accedere associando la propria Juventus Card".