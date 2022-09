Juve, dopo le critiche ora il PSG: Allegri alla prova del 9

La Champions League , il sogno di ogni tifoso della Juve che si rispetti. Dopo 10 anni di dominio incontrastato sulla Serie A e due finali perse, ora la coppa dalle grandi orecchie sembra ancora più difficile da raggiungere. I bianconeri stanno vivendo un periodo complicato e dopo l'inizio di Serie A ricco di problemi, ora la squadra di Allegri si troverà di fronte il PSG . Per l'allenatore italiano sarà la prova del nove. Max dovrà dimostrare che il suo gioco, a lungo criticato, possa essere vincente. Contro Messi, Mbappe e Neymar non sarà semplice, ma i bianconeri non possono permettersi di sbagliare.

Ieri in conferenza stampa l'allenatore della Juve ha detto: "Domani inizia la Champions, servono 10 punti per passare il turno. E' una bella partita da giocare contro una squadra straordinaria, faremo una bella gara. Poi vanno fatti 10 punti, che siano 3 domani o 3 la prossima, sono 10 punti. Domani è divertente, la Champions dà emozioni diverse. Esserci è un orgoglio da parte di tutti noi, sono gare ancora più belle da giocare: il PSG è tra i più forti, per me è la favorita numero uno. Servirà essere all'altezza. Dobbiamo passare il turno, poi inizia una nuova Champions. Serve un passo alla volta, dobbiamo migliorare: l'andamento è stato quello di trovarsi in vantaggio, spero anche domani, ma lì ci siamo fermati. Dobbiamo migliorare in questo. Ora non si decide nulla, serve migliorare e lavorare".