Verso PSG-Juve – Da Baggio fino Zidane: 5 momenti da ricordare

In vista della sfida contro il PSG, la Juve sul proprio sito ufficiale ha voluto ricordare 5 momenti del passato: quanti ricordi legati a Parigi!

redazionejuvenews

In vista della sfida di Champions League di questa sera, la Juve ha voluto ricordare 5 momenti del passato. Il comunicato: "Psg-Juventus dà modo di sfogliare l'album dei ricordi della Signora e scoprire quante bellissime immagini ci siano per rivivere Parigi. A partire dall'Arco di Trionfo che fa da sfondo al Pallone d'Oro mostrato da Roberto Baggio con grande orgoglio e felicità per quanto fatto in bianconero.

JUVENTUS CLUB PARIS

Una foto curiosa, con un tifoso del club di Parigi della Juventus che mostra la sciarpa bianconera in un interno. Siamo nella serata della cerimonia del Pallone d'Oro, che Baggio riceve da Michel Platini. E i supporters trovano il modo anche in una diretta tv di esibirsi come se fossero allo stadio.

LA SEMIFINALE DEL 1993

Il tabellone dello stadio Parco dei Principi riproduce il risultato della semifinale di ritorno della Coppa Uefa del 1992-93. La Juve batte il Psg 1-0, dopo averla sconfitta per 2-1 al Delle Alpi. Tutti i 3 gol sono segnati – per l'appunto – da Roberto Baggio.

IL GOL DI CABRINI

Il primo Psg-Juventus della storia si gioca nel 1983-84. Siamo in Coppa delle Coppe, finisce 2-2 e Antonio Cabrini esulta per la sua rete. Anche in questo caso, come succederà per la Coppa Uefa del 1993, Parigi è una delle tappe che porterà alla conquista del trofeo.

LA TRADIZIONE VINCENTE

Parigi val bene una Coppa. Succede anche nella Coppa Uefa 1989-90. Ai sedicesimi d'andata la Juve vince 1-0 in un'edizione che la vedrà trionfare. Nella foto la formazione schierata da Dino Zoff nell'occasione. In piedi, da sinistra, ci sono Marocchi, Alejnikov, Napoli, D.Fortunato, I.Bonetti e Tacconi; accosciati Zavarov, Rui Barros (autore del gol vittoria), Schillaci, Galia e De Agostini.

IL SET DI SUPERCOPPA

Una vittoria memorabile, quella della Supercoppa d'inizio 1997. La Juve domina: già dopo 3 minuti è in vantaggio, chiude il primo tempo sul 4-0 e termina la gara con il punteggio tennistico di 6-1. Qui si vede parte di quella squadra fantastica: Tacchinardi, Zidane, Ferrara, Torricelli, Padovano e Porrini". (juventus.com)