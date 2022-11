Juve-PSG, 20 milioni di motivi per vincere… e non fare come il Cholo Simeone

La Juve si prepara a sfidare il PSG in Champions League: vincere sarà fondamentale per almeno due motivi, economici ma anche sportivi

redazionejuvenews

Juve-PSG, il capolinea della Champions League bianconera, almeno per questa stagione. La squadra di Allegri è già matematicamente certa di non poter raggiungere gli ottavi di finale, ma non per questo i bianconeri potranno permettersi il lusso di perdere. I motivi per vincere ci sono tutti: dall'onore e la gloria di battere una grande del calcio europeo fino ai 20 milioni di euro che la Juve potrebbe guadagnare vincendo l'Europa League.

Perchè la Juve è sicuramente fuori dalla Champions, ma non è ancora sicura di andare in Europa. La classifica al momento recita: PSG 11 (+8), Benfica 11 (+4), Juventus 3 (-3), Maccabi Haifa 3 (-9). Tra parentesi la differenza reti, fondamentale per decidere terzo e quarto posto (ma anche primo e secondo. Per arrivare terzi, infatti, i bianconeri dovranno:

Vincere

Pareggiare in caso di pareggio o sconfitta del Maccabi Haifa

In caso di sconfitta, sperare in un ko anche degli israeliani mantenendo il vantaggio nella differenza reti.

Ma se i motivi economici sono fondamentali, soprattutto in un periodo di crisi come questo, quelli sportivi non sono da meno. Vincere l'Europa League sarebbe abbastanza per risollevare le sorti di una stagione già fortemente compromessa. E arrivare terzi sarebbe importante anche per non fare la fine dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Colchoneros hanno concluso quarti nel girone, fuori da Champions e Europa. Un'onta che la Vecchia Signora vorrebbe evitare a ogni costo. Eppure i paragoni tra Allegri e il Cholo, entrambi amanti del calcio difensivo ma in crisi, non mancano... Speriamo bene.