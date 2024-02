Juve, prove anti Napoli: idea Cambiaso in una nuova posizione

Nel prossimo turno di campionato, la Juventus sarà ospite allo stadio Diego Armando Maradona, contro i padroni di casa del Napoli . In vista del match contro i campioni d'Italia in carica, i bianconeri dovranno fare i conti con alcune defezioni. Le assenze di Weston Mckennie e Adrien Rabiot sarebbero praticamente una certezza, mente le condizioni di Federico Chiesa saranno monitorate giorno per giorno. La buona notizia arriva invece dal fronte Danilo , che sarebbe già stato recuperato.

Secondo Sportmediaset, il brasiliano non dovrebbe comunque essere schierato dal 1' minuto, con mister Allegri che dovrebbe confermare l'impiego di Daniele Rugani. A centrocampo, la situazione della Juventus sarebbe invece più delicata: Carlos Alcaraz e Fabio Miretti si candidano al posto da titolare, ma attenzione anche all'idea di un Andrea Cambiaso schierato da mezzala. A quel punto, Timothy Weah agirebbe sulla fascia destra. Infine, se Chiesa non dovessere recuperate in tempo, potrebbe vedersi subito in campo Kenan Yildiz.