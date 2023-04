Juve, la prossima avversaria di Europa League: il momento del Siviglia

Una stagione fatta di alti e bassi quella del Siviglia: l'ottimo rendimento in Europa League non combacia con il 13° posto in Liga

Il Siviglia sarà il prossimo avversario di Europa League della Juventus. Si inizierà l’11 maggio con la sfida casalinga all’Allianz Stadium.

Ma è un Siviglia dal doppio volto, 13° in classifica in Liga -a otto punti sulla zona retrocessione e dodici dal sesto posto- e in semifinale di Europa League. Il triplice cambio di commissario tecnico la dice lunga. Prima Lopetegui, poi Sampaoli e infine l'arrivo di Mendilibar (un mese fa) che sembra aver ridato luce a questo Siviglia: dal suo arrivo non ha più perso.

Insomma una vera e propria ‘rinascita’ per la squadra di Mendilibar che ora può sognare in grande e punta in alto. Molti -poi- i giocatori che hanno militato in Serie A e che conoscono il modo di giocare delle nostre squadre: da Lamela e gli ex rossoneri Ocampos e Suso fino ad arrivare all'ex Inter Telles. Senza tralasciare El Papu Gomez. La conoscenza del nostro campionato è un fattore che Allegri non dovrà sottovalutare. L’Europa League è poi un trofeo caro agli spagnoli e che hanno alzato in aria già cinque volte nella loro storia.