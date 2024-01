Juve, prosegue la preparazione per l’Empoli: le ultime su Rabiot e Chiesa

Sabato 24 gennaio alle ore 18.00, la Juventus scenderà in campo all'Allianz Stadium per affrontare l'Empoli del nuovo tecnico Davide Nicola. In attesa dell'incontro, i bianconeri starebbero proseguendo la loro preparazione agli ordini di mister Allegri con un occhio all'infermeria. Infatti, dopo aver perso Adrien Rabiot e Federico Chiesa a breve distanza del match contro il Lecce, si starebbe cercando di capire quali sarebbero i margini di recupero.