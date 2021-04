Juve, pronto un mega Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia

Striscia la Notizia consegna un Tapiro d'Oro di dimensione enormi alla Continassa

Il calcio sta vivendo un momento di caso totale con la neonata Superlega che rischia già di cadere. Nella notte infatti, dopo la riunione tra i club fondatori e dopo una giornata di minacce e comunicati da parte degli organi del calcio, le squadre inglesi hanno deciso di abbandonare il progetto, tornando sulle loro posizioni prima di tutti gli altri. La stessa sorte è toccata poi alle due squadre di Milano che, hanno fatto a loro volta retro front, lasciando di fatto solamente le spagnole e la Juventus a tentare di portare avanti quella che ormai era diventata una missione. Infine, qualche ora fa anche i bianconeri si sono chiamati fuori con il presidente Andrea Agnelli che, in un primo momento era rimasto fermo sulla sua linea, dichiarando che questo progetto verrà portato avanti, per poi smentire qualche ora piu tardi ammettendo che non ci sono le condizioni adatte per poter proseguire. Inutile dire che il patron della Vecchia Signora è diventato il personaggio piu discusso e argomentato nel belpaese, almeno da 48 ore a questa parte, in cui ha subito svariati insulti da parte di tutti i tifosi italiani e non solo.