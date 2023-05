Juve, Pronto un triennale per Giuntoli? I bianconeri in pressing

In casa Juve si parla di un triennale per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli: potrebbe dire addio dopo 8 anni e la vittoria dello Scudetto

Alla frase di De Laurentiis -"Cristiano abbiamo iniziato un ciclo. Dobbiamo lavorare quest'estate perché dobbiamo continuare a vincere, vincere, vincere"- la risposta di Giuntoli non si è fatta aspettare: "Non preoccuparti per il futuro, sono qui da 8 anni e sento sempre parlare di chi parte e chi resta. Nelle mani di Aurelio De Laurentiis non ci saranno problemi, sarà sempre un grande Napoli". Tuttavia la Juve continua ad insistere per portarlo a Torino: Giuntoli sarebbe in contatto costante con il direttore generale Maurizio Scanavino. La società bianconera avrebbe intenzione di offrigli un triennale anche se il suo contratto con i partenopei scadrà tra un anno.