Juve, il programma dei nazionali: due bianconeri in campo oggi

Saranno due i bianconeri a scendere in campo oggi con le rispettive nazionali, impegnate nella seconda gara di qualificazione ad Euro 2024

redazionejuvenews

La Juventus si è divisa tra il gruppo dei partenti con le nazionali e i calciatori che sono rimasti a Torino a lavorare al JTC. La sosta sta aiutando alcuni elementi del gruppo a tornare in condizione, mentre per i nazionali continuano gli impegni di qualificazione ad Euro 2024. Tra i tesserati del club c'è chi ricarica le pile e chi si prepara per scendere in campo stasera.

Sono due i calciatori che scenderanno in campo con le rispettive nazionali nella giornata di oggi. Il primo è Adrien Rabiot impegnato in trasferta con la sua Francia contro l'Irlanda nella seconda partita del girone di qualificazione ai prossimi Europei. I transalpini torneranno in campo dopo il sonoro 4-0 rifilato all'Olanda di Koeman. Rabiot dovrebbe ancora partire dal 1' e anche in nazionale gode della fiducia di tutti, come nella Juve, a partire da Mbappé che ha speso bellissime parole per lui.

Un altro impegno fuori casa è quello della Serbia di Dusan Vlahovic, impegnata nel derby dei Balcani contro il Montenegro - calcio d'inizio ore 20:45. Non ci sarà Kostic che ieri è rientrato a Torino per un'infiammazione al tendine d'achille. Vlahovic però vorrà continuare quanto di buono fatto venerdì scorso contro la Lituania, gara in cui ha trovato il gol del definitivo 2-0 in favore della propria nazionale.