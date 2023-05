Juve, in programma l’incontro tra Allegri e Calvo: le priorità

La scelta del prossimo direttore sportivo tra le priorità dell'incontro che si terrà tra il CEO bianconero e l'allenatore Massimiliano Allegri

redazionejuvenews

Nelle prossime ore si terrà un summit tra mister Allegri e l'AD della Juventus, Francesco Calvo. L'ordine del giorno verterà sul futuro del tecnico toscano: in particolar modo bisognerà soprattutto parlare del ruolo di ds. Dopo l'inibizione di Cherubini -che potrebbe anche sfilarsi- l'allenatore bianconero con compiti da manager (come indicato da John Elkann) avrà un confronto con i vertici societari per capire in che direzione andare.

I nomi al vaglio per il prossimo direttore sportivo bianconero sono diversi: da Giovanni Manna (della Next Gen) passando per Cristiano Giuntoli e Frederic Massara fino ad arrivare all'attuale ds del Sassuolo Giovanni Rossi e Andrea Berta dell'Atletico Madrid.

A sorpresa è arrivato anche il tweet di Lapo che si è espresso così sull'addio di Marotta (attualmente AD dell'Inter): “La Juve ha perso tanto dopo il suo addio. In questo momento, per tornare grandi, serve un dirigente forte e capace. Esperto del mondo del calcio che resta un mondo a parte. Senza questa figura sarà difficile riportare la Juve in alto”. Sul futuro ds ha detto: "“Ci vuole gente che capisca di calcio, io da tifoso spero che possa arrivare questa figura alla Juventus. Dopo le difficoltà c’è bisogno di gente seria come Marotta o persone di spessore come lui”.