Juve, prof. Valori: “Pogba? Nessun ribaltone. Bianconeri non coinvolti”

Intervenuto su Tv Play, il professor Guido Valori ha parlato del caso del giocatore della Juventus Paul Pogba. Ecco le sue parole: “Gli eventi legati a Pogba sono sgradevole per tutti, figuriamoci per la Juventus. Per una serie di ragioni, mi sentirei di escludere che ci possano essere ribaltoni rispetto alle prime analisi per le controanalisi. L’unico vantaggio sarebbe avere tempi più brevi. Potrebbe spiegare direttamente perché è avvenuto il fatto e risultare estraneo senza colpa, oppure avere una colpa più o meno lieve".