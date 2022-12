Juve, processo Superlega: la UE dà ragione alla UEFA

Oggi l'avvocato genale della CGUE ha pubblicato una prima risposta alla causa intentata dai membri della Superlega a UEFA e FIFA. Secondo Juve, Barcellona e Real Madrid , infatti, quello del calcio europeo sarebbe di fatto un monopolio illegale . La CGUE non la pensa però in questo modo: " Le regole FIFA-UEFA in base alle quali qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva sono compatibili con il diritto della concorrenza dell'UE ".

Anche l'ECA ha commentato: "Il parere emesso oggi dall'avvocato generale della Corte di giustizia UE propone un netto rifiuto degli sforzi di pochi per minare le fondamenta e il patrimonio storico del calcio europeo per molti. In qualità di organismo che rappresenta quasi 250 dei migliori club di calcio europei, l'ECA è esplicita nella sua forte opposizione nei confronti di quei pochi egoisti che cercano di sconvolgere il calcio europeo per club e minare i valori che lo sostengono. Il parere pubblicato oggi dall'avvocato generale Rantos rafforza l'opposizione di lunga data dell'ECA alla Super League europea e a qualsiasi progetto separatista".