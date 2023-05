Juve, dal doppio processo alla decisione della UEFA: 30 giorni di fuoco

Dal processo plusvalenze de 22 maggio fino alla decisione della UEFA: la Juve si prepara ad affrontare 30 giorni ricchi di emozioni

redazionejuvenews

Dopo l'eliminazione dall'Europa League alla Juve non resta che giocare le ultime tre partite di Serie A prima di concludere una stagione da dimenticare. Le sfide più importanti che i bianconeri dovranno affrontare non sono però quelle sul terreno di gioco ma quelle nelle aule dei tribunali. Dal processo plusvalenze alla manovra stipendi, senza dimenticare l'incognita UEFA: per la Vecchia Signora si prospetta un mese ricco di impegni.

Il primo passo sarà il prossimo 22 maggio quando la Corte d'Appello della FIGC sarà chiamata a emettere una sentenza sul processo plusvalenze. Per la terza volta la Juve verrà giudicata su questo filone di inchiesta, con la speranza che i punti di penalizzazione vengano tolti o diminuiti. Ma questo è soltanto uno dei due problemi in casa bianconera. Dall'altra parte, infatti, la Procura Federale dovrà discutere anche della manovra stipendi e dopo il deferimento è improbabile, anche se possibile, pensare a un patteggiamento. Per questo verso fine giugno ci sarà un altro processo, che rischia di allungare notevolmente i tempi per una sentenza definitiva. In entrambi i casi l'accusa è quella di non aver rispettato l'articolo 4 del codice di giustizia sportivo, ovvero la "mancata lealtà e rispetto dei principi sportivi".

Due sentenze legate e che si intrecciano anche con la UEFA. Il massimo organo calcistico per club europeo, infatti, ha chiarito che nel caso in cui la Giustizia Italiana non raggiungesse una sentenza entro la fine della stagione (30 giugno), agirà in maniera autonoma. Il rischio, sempre più concreto, è che la Juve venga estromessa da tutte le competizioni europee per almeno un anno. Sarebbe un danno economico e d'immagine enorme per la Vecchia Signora. Ora non resta quindi che aspettare: per i legali bianconeri saranno 30 giorni di fuoco, che rischiano di mettere a repentaglio un'intera stagione e non solo. Staremo a vedere.