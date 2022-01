Juve, altri problemi per Chiesa: slitta l’intervento. Ecco il motivo

Problemi a non finire per Federico Chiesa: l'intervento dell'esterno della Juve è stato rimandato di alcuni giorni

Problemi a non finire per Federico Chiesa. L'esterno italiano nel corso del match contro la Roma si è infortunato al legamento crociato e domani avrebbe dovuto operarsi per cominciare il lungo processo di riabilitazione. Purtroppo però il classe 1997 non potrà andare in Austria a svolgere l'operazione perchè ha qualche linea febbre. L'incubo Covid-19 è dietro l'angolo ma per il momento il tampone effettuato ha avuto esito negativo. Appena Chiesa sarà di nuovo in saluto potrà partire e andare subito ad operarsi: intervento posticipato di alcuni giorni. Brutte notizie per l'esterno italiano, che dovrà quindi aspettare ancora. I tempi di recupero sono già lunghissimi e non sarà qualche giorno di ritardo a fare la differenza. L'ex Fiorentina non riuscirà a scendere in campo prima di sei mesi, forse anche nove. In questi casi la prudenza non è mai troppa, il rischio ricadute è sempre dietro l'angolo.