Juve, problemi in attacco: no Vlahovic, no party. Sfuma anche Raspadori

Vlahovic dove sei? La Juve ha bisogno dei gol del bomber serbo ma nel frattempo studia delle alternative. Raspadori? Colpo sfumato

L'amichevole contro l'Altetico Madrid ha dimostrato tutti i limiti della Juve di Massimiliano Allegri. La squadra ha avuto enormi difficoltà in difesa ma anche in attacco, dove Vlahovic non è riuscito ad incidere. Il bomber serbo ha enormi qualità, ma quando non riesce a trovare la via del gol comincia ad innervosirsi e sparisce dal campo. Il classe 2000 è ancora giovane e il tecnico bianconero dovrà lavorare molto su questo aspetto. In ogni caso resta il fatto che senza Vlahovic e con Chiesa ai box, la potenza offensiva della Juve è nulla o quasi.

Per questo la dirigenza bianconera è al lavoro per portare a Torino Kostic, ormai ad un passo dalla fumata bianca, e sonda il terreno per Depay, in uscita dal Barcellona. L'obiettivo della Vecchia Signora è chiaro: aumentare le scelte in attacco così da diventare aumentare il tasso di pericolosità. Se Vlahovic non segna, ci saranno altri pronti a farlo.

Nel frattempo sembra essere sfumato un altro obiettivo della Juventus, Giacomo Raspadori. L'attaccante italiano è ad un passo dal Sassuolo, come confermato anche dal direttore sportivo neroverde Carnevali: "Io spero che l'accordo non sia lontano perché in un modo o nell'altro dobbiamo definire e a breve inizia il campionato.Stiamo parlando con il Napoli da un po' di giorni, dobbiamo arrivare alla conclusione, vedremo un po' cosa riusciremo a fare con loro. Il giocatore lo terremmo anche volentieri, ma sappiamo il suo desiderio di andare a giocare in un grande club. Non è certo una trattativa facile, c'è un tempo in cui dobbiamo chiudere questa trattativa e sarà nei primi giorni di questa settimana. Ci sono state fatte proposte con contropartite tecniche ma non siamo interessati anche perché nel momento in cui dovesse andar via Raspadori dovremmo sostituirlo con un giocatore che ha caratteristiche simili e nello stesso ruolo".