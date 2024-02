Juve, problemi per Alex Sandro e De Sciglio: Allegri prova Djalò

Piccolo problema in difesa per la Juve in vista del Frosinone: Allegri in allenamento ha provato anche Djalò

Roberto Maccarone Redattore 22 febbraio 2024 (modifica il 22 febbraio 2024 | 10:16)

Che sia già arrivato il momento di scendere in campo per Djalò? Il difensore è stato acquistato dalla Juve a gennaio per 3 milioni di euro, rinforzo più per il futuro che per il presente. Il portoghese è infatti reduce da un lungo infortunio e non è ancora al massimo della forma.

In vista delle prossime uscite, però, Allegri potrebbe aver bisogno di lui e non a caso Max lo sta cominciando a testare in allenamento. Contro il Frosinone, infatti, Danilo non ci sarà e insieme a lui sono a forte rischio anche Alex Sandro e De Sciglio (alle prese con l'ennesimo problema fisico).

Ecco quindi che gli unici difensori a disposizione della Juve sono Bremer, Gatti e Rugani... Con Djalò come unica alternativa.

