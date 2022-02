Juve, c’è un problema negli scontri diretti? Il dato preoccupa

I numeri della squadra di Allegri nei big match sono negativi: 0 vittorie in 7 partite. Ora rimane solo lo scontro casalingo con l'Inter.

Quello di ieri è stato il settimo scontro diretto con squadre che lottano per un posto in Champions League . E il ruolino di marcia recita 0 vittorie . Se quindi, come ha dichiarato più volte Allegri, a inizio stagione sono stati persi molti punti con le piccole, è ormai piuttosto evidente che dai big match sia arrivato parte di quel gap con le prime tre in classifica . La Juventus al momento è quarta, a più 2 sull'avversaria di ieri, che però deve recuperare la sfida col Torino . Potenzialmente quindi potrebbe essere anche quinta, in caso di vittoria dei bergamaschi nel recupero. Ecco perché saltano all'occhio i numeri nelle partite di cartello, avare di punti.

Con il Milan ci sono stati due pareggi, per 1-1 allo Stadium e quello per 0-0 a San Siro nella brutta partita giocata prima della sosta di gennaio. Contro il Napoli c'è stata sconfitta del Diego Armando Maradona, quando la squadra si impose per 2-1 e poi il pareggio casalingo 1-1 nella gara di ritorno. Con l'Atalanta all'andata c'era stata la sconfitta casalinga per 1-0 e ieri il pareggio strappato al 92' dopo una gara combattuta. Con l'Inter invece c'è stato il pareggio a San Siro per 1-1, anch'esso raggiunto nei minuti finali. Ora quindi ne resta soltanto uno: la gara di ritorno contro la squadra di Simone Inzaghi. Il 3 aprile all'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno l'Inter in quello che potrebbe essere un match decisivo per la corsa Scudetto e quella Champions. La nota positiva è che sarà l'unico scontro con una squadra che si trova più in alto in classifica, in un calendario che per il resto appare in discesa. Ma sarà anche l'occasione per riscattare un andamento con le big che ha visto finora un bottino di soli 5 punti.