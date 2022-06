Probabili formazioni Germania-Italia: 1 solo giocatore della Juve in campo

Come scenderà in campo l'Italia? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni in vista del match contro la Germania

redazionejuvenews

Dopo il pareggio contro l'Inghilterra di sabato scorso, l'Italia di Roberto Mancini si prepara a tornare in campo. La prossima avversaria degli Azzurri sarà di nuovo la Germania, quarta partita di questa Nations League in programma questa sera alle 20.45. La nazionale italiana anche grazie al pareggio con i tedeschi è a quota cinque punti, prima in testa al girone di ferro con Inghilterra e Ungheria. Per la squadra di Mancini sarà importante portare a casa un altro risultato positivo contro la Germania, così da mantenere saldo il primo posto. Ci riusciranno? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I padroni di casa allenati da Flick scenderanno in campo con un 4-2-3-1. In porta Neuer, con Kostermann, Sule, Rudiger e Henrichs in difesa. A centrocampo spazio a Kimmich e Gundogan mentre sulla trequarti agiranno Hofmann, Muller e Sanè. Tutto il peso dell'attacco sulle spalle di Havertz, schierato come unica punta. Gli Azzurri dovranno prestare particolarmente attenzione alla velocità di Sanè sulla fascia, alla grande esperienza di Muller e all'estro creativo di un talento del calibro di Havertz.

Ennesima rivoluzione tra le fila dell'Italia, con Mancini che cambia ancora molti titolari. L'unica conferma è in porta, dove ci sarà ancora Donnarumma. Retroguardia a quattro composto da Calabria, Mancini, Bastoni e Spinazzola. A centrocampo spazio a Barella, Cristante e Locatelli, con Politano, Raspadori e Gnonto come tridente d'attacco. La giovane Italia nata dalla mancata qualificazione ai mondiali in Qatar continua a prendere forma, con giocatori come Raspadori e Gnonto che sembrano destinati ad essere grandi protagonisti. Poca Juve in queste prime uscite: senza Bonucci e Chiellini l'unico rappresentante bianconero è Locatelli, titolarissimo in mezzo al campo.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Süle, Rüdiger, Henrichs; Kimmich, Gündoğan; Hofmann, Müller, Sané; Havertz. Ct. Flick.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct. Mancini.