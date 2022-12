Juve, la probabile formazione per Rijeka: out Rugani per influenza

Andiamo alla scoperta della probabile formazione della Juve per l'amichevole di domani contro il Rijeka: out Rugani

Dopo la prima amichevole vinta contro l'Arsenal , la Juve si prepara a altre due sfide invernali. Domani la squadra di Allegri affronterà infatti il Rijeka tra le mura amiche di un all' Allianz Stadium senza pubblico. Per l'allenatore bianconero sarà l'occasione di provare nuove tattiche e strategie e di testare la condizione fisica dei propri giocatori. Ma chi scenderà in campo? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.

Per la sua Juventus Allegri prepara il consueto 3-5-2, ormai modulo di punta dei bianconeri. In porta torna Szczesny, con Gatti, Riccio e Huijen a comporre la linea di difesa. Assente Rugani, alle prese con l'influenza. Il difensore non sarà quindi del match. Sulle fasce ci saranno Barbieri e Kostic, con McKennie, Locatelli e Fagioli a centrocampo. In attacco pronti Milik e Kean.