Juve, i convocati e la probabile formazione contro la Lazio: novità McKennie

Terminata la pausa nazionali la Juve si prepara subito a un big match di alto livello. Oggi alle 15:00 i bianconeri scenderanno infatti in campo contro la Lazio , in una sfida da vincere a ogni costo.

Ma come scenderanno in campo gli uomini di Allegri? Spazio al consueto 3-5-2, con Szczesny di nuovo tra i pali. In difesa Gatti, Bremer e Danilo con McKennie e Kostic sulle fasce. Panchina quindi per Cambiaso e Weah. A centrocampo spazio a Miretti, Locatelli e Rabiot, mentre il tandem d'attacco sarà composto da Vlahovic e Chiesa.