1183 giorni dopo: la Juve torna in testa alla Serie A

Sono passati 1183 dall'ultima volta in cui la Juve era in testa alla classifica di Serie A: Cambiaso ha regalato un sogno ai bianconeri

Chissà come si sta lassù, in cima alla classifica di Serie A, a guardare tutti dall'alto in basso. Molti giocatori della Juve non lo sapevano, ma ora grazie alla rete di Cambiaso contro il Verona lo hanno scoperto.