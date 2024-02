Juve, primo gol in Serie A per Huijsen: “Orgoglioso e felice”

In prestito dalla Juve alla Roma Huijsen ha trovato il primo gol in Serie A: le parole del difensore olandese

Continua il momento positivo di Huijsen con la maglia della Roma. Il difensore olandese, in prestito dalla Juve, al termine della partita contro il Cagliari ha detto: "Sono molto orgoglioso e felice per il gol. È un buon momento per me, sono stato accolto bene e mi sento molto bene qua".