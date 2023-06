Dopo una stagione molto positiva con la maglia del Galatasaray, ora non si esclude un suo ritorno in Serie A. Stiamo parlando dell'argentino ex Inter Mauro Icardi che quest'anno ha messo a segno 26 centri in 29 presenze. Adesso il Psg difficilmente lo confermerà nella propria rosa e il suo contratto scadrà tra un anno.