Juve Primavera, Montero: “Arrivati stanchi contro il Genoa”

Attraverso i canali ufficiali del club, Paolo Montero, allenatore della Juventus Primavera, ha analizzato la sconfitta dei suoi ragazzi per mano del Genoa. Ecco le sue parole: "Sono convinto che siamo arrivati un po' stanchi mentalmente a questo appuntamento. Avevamo speso molto nelle ultime tre partite giocate, quelle contro Roma,Atalanta e Torino. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere un altro risultato positivo dopo le due belle vittorie consecutive delle ultime settimane. Di questa partita ci portiamo a casa sicuramente l'attitudine messa in mostra dai ragazzi contro una squadra forte, anagraficamente matura e già sviluppata fisicamente come il Genoa che ha meritato questa vittoria. Sono convinto, però, che il prossimo anno i nostri ragazzi saranno sicuramente più pronti per il "nuovo" Primavera 1. Sto notando progressi importanti dal punto di vista della concentrazione e della determinazione, di conseguenza la strada intrapresa è quella giusta. Continueremo a lavorare sodo in queste ultime settimane in vista delle ultime due gare che ci attendono perché vogliamo chiudere nel migliore modo possibile la stagione".