Juve Primavera, vittoria cruciale con il Frosinone: termina 1-0

La Juventus Primavera di Paolo Montero porta a casa tre punti fondamentali contro il Frosinone per la corsa ai playoff.

redazionejuvenews

La JuventusPrimavera di Paolo Monteroha sconfitto il Frosinone in uno scontro diretto per i playoff. Rete di Mulazzi. Ecco il report: "La Juve consolida la posizione Playoff in classifica battendo il Frosinone in quello che a tutti gli effetti era uno scontro diretto: una partita ben giocata e a tratti dominata dai bianconeri, che hanno solo il difetto - se così si può dire - di non chiuderla molto prima del triplice fischio. LA GARA Match che inizia ad alti ritmi per la Juve, decisi a portare a casa tre punti fondamentali: al 12' Yldiz trova una bella giocata per la testa di Turco, che non inquadra la porta. Sei minuti dopo ancora Turco replica, con esito identico: cambia solo l'autore dell'assist, che in questo caso è Nonge, da sinistra.

Turco è anche protagonista dell'azione che stappa il primo tempo. Al 27' è intelligente a battere velocemente una rimessa laterale, che manda Mulazzi a tu per tu con Palmisani. Gabriele è freddo nell'esecuzione, uno a zero. Gol che Daffara blinda al 31', con un intervento pazzesco su un tentativo di Peres, letteralmente da due passi. La Juve, passato il grande pericolo, riprende il controllo del match e al 37' potrebbe raddoppiare, ancora con Turco, se non fosse per l'intervento in scivolata di Maura che sposta la conclusione in corner. Sfida Turco-Maura che si ripete al terzo della ripresa, e qui l'occasione è davvero clamorosa: l'avanti bianconero trova una bella imbucata di Hasa in verticale, dribbla il portiere frusinate, conclude a colpo sicuro, ma sulla linea c'è il difensore della squadra di casa a respingere. Risponde il Frosinone un minuto dopo, quando Selvini va via in campo aperto, in fotocopia con l'azione precedente scavalca Daffara in uscita la ma sua conclusione termina sul fondo. Il clima non è ottimale ma la partita ora è bella, divertente e giocata su alti ritmi: al 55' Palmisani dice di no a una bella conclusione, improvvisa, di Yildiz da posizione defilata a destra, tre minuti dopo Turco rinnova la sua sfida personale con la porta avversaria colpendo il palo in scivolata su suggerimento proprio di Yildiz.

La Juve continua a macinare, ma non trova il gol decisivo: al 64' la palla buona potrebbe averla Rouhi, ma anzichè calciare in porta a tu per tu con l'estremo di casa cerca ancora Turco che non riesce ad addomesticare la sfera. Ancora rimpianti, due volte, con Nonge: al 72' calcia da buona posizione dopo essere andato via da solo, con palla che esce di niente e poi al 75' coglie il palo con una sassata dalla sinistra. La ripresa è letteralmente un dominio bianconero: al 79' Palmisani si oppone a un bel rasoterra di Hasa da sinistra sul palo lontano, e questa è di fatto l'occasione che chiude il racconto di un match che la Juve porta a casa in maniera totalmente meritata".