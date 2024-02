Juve Primavera, Finocchiaro: “Montero è un riferimento”

Intervistato sul canale Twitch della Juve il giocatore della Primavera Gabriele Finocchiaro ha detto: " La passata stagione è stata la migliore per me da quando sono a Torino : il mister è riuscito a farmi esprimere al meglio ed ero libero a livello mentale. Prestazioni che mi hanno portato anche al debutto nella Juventus Primavera già dall’anno passato".

"Non pensavo di avere una promozione immediata nell’under 19: mister Montero è un riferimento - ha continuato -, mi aiuta a migliorare in fase difensiva e davanti mi sta dando i consigli giusti per esprimermi al meglio".