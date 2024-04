Juve Primavera, Montero: “Contento dei ragazzi. Abbiamo saputo soffrire”

Tramite i propri canali ufficiali, Paolo Montero ha commentato il successo della sua Juventus Primavera contro l'Atalanta. Ecco cosa ha detto: "Siamo molto felici del modo in cui i ragazzi hanno affrontato questa partita. Devo fare i complimenti a tutti per come hanno interpretato il match, hanno saputo soffrire contro un’ottima squadra come l’Atalanta. Sono convinto che sia un successo meritato, soprattutto per come abbiamo abbiamo affrontato mentalmente la sfida. E' una crescita decisiva per il nostro e per il loro futuro, che li porterà si spera a fare delle grandi carriere nel mondo dei professionisti. Ora pensiamo alle quattro gare che mancano al termine della stagione, a partire dal derby che ci attende la settimana prossima: tutti sappiamo che i derby sono partite da provare a vincere in ogni modo".