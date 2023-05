Juve, dal web arrivano conferme: le anticipazioni della prima maglia 2023/24

Cinque giornate di Serie A ancora da giocare e un'Europa League da provare a vincere: manca poco al termine della stagione ma la Juve ha ancora tanto per cui lottare. Tra penalizzazioni e prestazioni deludenti per la squadra di Allegri è stata un'annata particolarmente difficile, ma non tutto è ancora da buttare. Mentre i giocatori sono concentrati sul terreno di gioco, c'è già chi comincia a pensare al prossimo anno .

Dopo le anticipazioni della seconda e terza maglia 2023/24, dal web arrivano novità anche sulla prima maglia. Come riportato da LaMagliaBianconera, infatti, è praticamente ufficiale il design della maglia della prossima stagione. A dominare come sempre saranno il bianco e il nero, ma con un pattern tutto nuovo. Le strisce saranno infatti zembrate, rimando all'animale simbolo del club. Particolari anche i dettagli, dal colletto al simbolo della squadra e dello sponsor, che dovrebbero essere giallo canarino. Arrivano conferme anche per quanto riguarda il retro, che vedrà un grande rettangolo nero su cui verranno inseriti nomi e numeri bianchi.