Juve, i preconvocati di Spalletti per l’Italia: c’è Fagioli, out Locatelli

Scelte a sorpresa per il ct dell'Italia Spalletti, che convoca Fagioli ma lascia a casa Locatelli. Delusione per il giocatore della Juve

In vista dell'inizio di Euro2024 il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha comunicato la lista dei convocati per il ritiro che partirà il prossimo 30 giugno. Per la Juve convocati Cambiaso, Fagioli e Chiesa, mentre è stato escluso a sorpresa Locatelli. Grande delusione per il centrocampista bianconero che sperava proprio di essere convocato. Non a caso sui social l'ex Sassuolo ha pubblicato un'immagine completamente nera. Di seguito la lista completa dei convocati: