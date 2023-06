Su Instagram Kostic ringrazia i suoi tifosi e si dice orgoglioso di far parte di un club come la Juventus

Arrivato dall'Eintracht Francoforte la scorsa estate, il serbo ha messo a segno 3 reti e 8 assist, sulle 37 partite disputate in Serie A dall'inizio della stagione, a cui si aggiungono 6 presenze e un assist in Champions, 8 partite e un assist in Europa League, 3 presenze e un assist anche in Coppa Italia.