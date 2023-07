Juve, possibile destinazione shock per Bonucci? Di chi si tratta

Bonucci accostato in queste ore anche all'Inter ma la Lazio di Sarri resta in pole position per il difensore

redazionejuvenews

Le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli in conferenza stampa non ha lasciato dubbi: Bonucci non fa più parte della rosa dopo 13 anni alla Juve. Ed aveva anche aggiunto: "Stiamo trattando con altre squadre ma non abbiamo trovato nulla che lo aggradi".

Al momento -nonostante gli sforzi vani di convincere mister Allegri- l’ormai ex capitano della Juventus è a caccia di un club per chiudere la sua carriera calcistica. Su di lui in queste ore oltre alla Lazio di Maurizio Sarri ci sarebbe anche l'Inter, con i biancocelesti in vantaggio per l’acquisto del difensore classe '87 originario di Viterbo.

Appena qualche giorno fa fuori dalla Continassa, Leo era stato acclamato a gran voce dai suoi fan che gli avrebbero chiesto: “Non andare all’Inter”. Non era bastata la telenovela-Lukaku e il trasferimento di Cuadrado: sono ore di fuoco per i tifosi. E come al solito in queste occasioni il Web dice la sua su un eventuale trasferimento di Bonucci all'Inter, dopo la parentesi al Milan del 2017/18: