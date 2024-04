Juve, possesso palla da incubo: nuovo record negativo per la squadra di Allegri

"Perchè non abbiamo dominato tutta la partita? Nel calcio scendono in campo due squadre, noi siamo i bianconeri e loro i viola. Giocare 90 minuti come il primo tempo con la Fiorentina che non tira mai in porta la vedo dura". Queste le parole di Massimiliano Allegri al termine della partita contro i viola, ma i dati raccontano una partita diversa. I bianconeri hanno infatti avuto un possesso palla del 25%, record negativo da quando Max è tornato a Torino. Un conto è non dominare sempre, un altro è farsi dominare. Che piaccia o meno, però, alla fine la vittoria è andata proprio alla Juve. Di corto muso, in pieno stile Allegri.