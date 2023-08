Juve, porte girevoli per Gonzalez: firma e poi prestito

Ipotesi prestito per Gonzalez

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe orientata al prestito di Facundo Gonzalez. Il giocatore potrebbe essere valutato dal tecnico Massimiliano Allegri in un primo momento, ma, se non ritenuto pronto, potrebbe essere presto girato in qualche altra squadra, possibilmente in Serie A. L'esclusione della Juventus dalle coppe europee riduce non di poco il numero di partire che la Vecchia Signora dovrà disputare in stagione. In previsione di una stagione che vedrà i bianconeri impegnati quasi esclusivamente in campionato, lo spazio per un profilo giovane e nuovo per la realtà italiana rischierebbe di essere estremamente limitato. Ecco perché la Juventus preferirebbe far si che il giocatore possa fare maggiore esperienza in una squadra che gli consenta di ritagliarsi molto spazio.