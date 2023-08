Juve, porte girevoli a centrocampo: Kessié si allontana e Zakaria…

Dopo la cessione di Dejan Kulsevski e il prestito di Arthur, la Juve lavora in ottica cessioni per poter pensare al mercato in entrata . Il neo direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta lavorando al trasferimento di Denis Zakaria , che non ha preso parte alla tournée estiva negli States e non rientra più nei piani di mister Allegri .

Parallelamente la Juve pensa ancora a Franck Kessie per rinforzare il centrocampo bianconero, ma la corsa all'ex Milan appare sempre più complicata. Nelle scorse settimane gli Spurs si erano inseriti per il centrocampista del Barça, ma nelle ultime ore è spuntata l'Arabia Saudita a sbaragliare la concorrenza. Secondo Relevo infatti, il club saudita dell'Al-Ahli sta tentando in queste ore l'ivoriano. Dopo l'ingaggio di Firmino, Saint-Maximin e Mahrez, ora l'Al-Ahli sogna un altro colpo. Sforzi inutili quelli di Giuntoli che aveva trovato anche il modo di impostare un'operazione da 15-20 milioni di euro complessivi (in prestito ma con condizioni alla portata per far scattare l'obbligo). A prescindere da tutto il centrocampista non sembrava affatto d'accordo a tornare in Italia.