Juve, Ponciroli: “Ripartire da zero come dice da Elkann non è giusto”

Ponciroli ha commentato le recenti parole espresse da Elkann: per il giornalista, ci sarebbero le basi alla Juve per non ripartire da zero

Intervenuto a Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato di alcuni temi caldi relativi alla Juventus. Ecco le sue parole: “Sarà un derby rognoso e molto fisico, difficile per entrambe le squadre perché nessuna vuole perdere e il pareggio darebbe fastidio a entrambe le squadre. Mi aspetto la classica partita maschia, spero che la Juventus alla fine ne abbia di più a livello di voglia e aggressività. Credo possa essere un derby deciso dall’approccio e dall’atteggiamento. Le parole di Elkann non mi piacciono perché la sensazione è che si voglia ripartire da zero, quando in realtà ci sono delle basi costruite in questi anni con i giovani. La sensazione è che si voglia lasciar andare Allegri e ripartire da una nuova gestione tecnica”.