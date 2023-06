Juve, Ponciroli: “Chiesa lontano parente di quello che era”

Intervistato sulle frequenze di Radio Bianconera, Fabrizio Ponciroli ha esaminato alcuni argomenti riguardanti la Juventus . In primo luogo, il giornalista ha parlato di Federico Chiesa . Secondo Ponciroli il giocatore, considerato tra i giocatori di maggior valore dei bianconeri, al momento sarebbe lontano dalla sua forma migliore. Ecco cosa ha detto su di lui: " Chiesa ancora è lontano parente di quel giocatore che dominava in campo. Non so se ci sia una sorta di disfunzione tra lui e Allegri , ma forse il giocatore ha voglia di ripartire da zero. Comprensibili anche i suoi ragionamenti, la Premier è di livello assoluto, e da lì potrebbe ripartire alla grande".

Sull'interessamento della Juve per Parisi

Successivamente, il giornalista ha parlato della trattativa tra la Juventus e l'Empoli per Fabiano Parisi. Il terzino destro della compagine toscana è considerato uno dei prospetti migliori della Serie A e del calcio italiano, ma Ponciroli predica prudenza. Per parlare di lui, il giornalista prende in esame il caso di Dusan Vlahovic: "Parisi è un buon giocatore. Ma è importante prendere giocatori di carattere. Il mondo Juventus è molto pesante. Basti guardare Vlahovic che non è riuscito a reggere la pressione, non esprimendo così tutto il suo potenziale. Da questo punto di vista Milinkovic Savic è pronto per la Juve".