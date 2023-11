Juve, Polverosi: “Con questo materiale chi può far meglio di Allegri?”

Nel suo articolo sul Corriere dello Sport, Alberto Polveroso ha parlato della Juventus e dei rumors sull'addio di Massimiliano Allegri a fine stagione. Ecco cosa ha scritto: "Allegri lascerà la Juve a missione compiuta, ovvero la squadra in Champions, il lancio dei giovani e il bilancio alleggerito anche grazie al suo lavoro. Lascerà a fine stagione quando probabilmente tutto questo sarà realizzato. E allora ci sarà da divertirsi. Allegri è criticato anche dal fronte bianconero (si parla di tifoseria, di una parte o forse anche di una buona parte) perché la squadra gioca poco e gioca male, come si è visto pure domenica sera nella partita che doveva rappresentare il punto più alto del nostro calcio. Toccherà al suo sostituto sollevare il livello tecnico della squadra. Ci riuscirà se il materiale resterà quello di adesso? Se non arriverà uno come Berardi? Se in mezzo al campo non ci sarà fantasia come non c’è adesso? Sugli esterni arriveranno giocatori del livello di Dumfries e Dimarco?".