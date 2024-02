Juve in pole position per Koopmeiners: le ultime novità

La Juve è in pole position per Teun Koopmeiners: il centrocampista dell'Atalanta è l'obiettivo numero uno per il prossimo mercato

Roberto Maccarone Redattore 20 febbraio 2024 (modifica il 20 febbraio 2024 | 08:50)

Il sogno di mercato della Juve ha un nome e un cognome: Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è la stella dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini e da sempre un pupillo di Giuntoli. Per questo il direttore tecnico bianconero vuole portarlo a tutti i costi a Torino.

L'operazione non sarà però facile. La Dea non ha urgente bisogno di vendere e valuta il giocatore 60 milioni di euro, ma sembra disposta ad accettarne 50. Per la Juve non sarà facile formulare un'offerta di questo tipo e per questo i bianconeri sono pronti a cedere alcuni pezzi pregiati, da Soulè fino a Iling.

C'è però anche un lato positivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a parità di offerta Koopmeiners preferirebbe rimanere in Italia. A meno che qualche squadra inglese non faccia proposte folli, quindi, la Juve sarebbe in pole position. Il sostituto di Rabiot potrebbe essere proprio l'olandese.

