Juve, il polacco cede il posto a Perin: ancora lui contro l’Empoli

Conto alla rovescia in vista dell'impegno di domani sera al Castellani . Per la sfida contro l'Empoli di Zanetti tra i pali ci sarà di nuovo Mattia Perin . Altra seduta differenziata ieri mattina per Wojciech Szczesny che rinuncerà anche alla trasferta toscana dopo aver saltato il match di domenica scorsa all'Allianz contro il Bologna di Thiago Motta. Tuttavia il numero uno bianconero figura lo stesso nella lista dei convocati del ct della Polonia che dovrà affrontare le Far Oer e l'Albania in vista di Euro2024: da valutare la sua presenza per il match di giovedì.

Altra novità in difesa con Gatti pronto a sostituire Alex Sandro, che potrebbe partire dalla panchina. Il numero 4 -come sottolineato da Tuttosport- si piazzerebbe centrale di sinistra con Bremer e Danilo a completare la difesa a tre. Sulle corsie esterne, a sinistra qualche dubbio per Allegri che dovrà scegliere tra Cambiaso ed Iling Junior, entrambi in un ottimo momento. Per ora il primo sembra in vantaggio soprattutto per il supporto che può dare alle manovre di Chiesa.