Juve, vacanze in montagna per Pogba. I tifosi si infuriano: “Vai a lavorare”

Le vacanze in montagna di Paul Pogba non sono piaciute a tutti i tifosi della Juve: i commenti sui social sono particolarmente negativi

Cosa c'è di più bello di passare le vacanze di Natale tra la neve? Probabilmente niente, e non a caso Paul Pogba ha deciso di trascorrere questa piccola pausa natalizia sciando, postando immediatamente le foto su Instagram. Una vacanza che non ha fatto contenti alcuni tifosi bianconeri, che avrebbero preferito vedere il Polpo in palestra piuttosto che sugli sci. I commenti sotto al post Instagram sono infatti particolarmente aggressivi: "Vai ad allenarti, la pazienza sta finendo". E un altro: "Mi raccomando, fatti male di nuovo".